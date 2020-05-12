Сразу шесть патрульных машин: стало известно, за кем гналась полиция на Седанке

12 Май 2020 2020-05-12T17:40:14+03:00

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Сразу несколько патрульных машин и молодые люди на асфальте в районе Седанки – такая картина удивила очевидцев днем 12 мая. В МВД объяснили, что это было.

- Инспекторам ДПС, находившимся на маршруте патрулирования в районе развязки автодороги Седанка – Патрокл – остров Русский, поступила информация о том, что в одном из автомобилей, направляющихся в сторону Седанки, находится наркотическое вещество. Указанный автомобиль был обнаружен и остановлен. В ходе проверки в салоне транспортного средства обнаружено наркотикосодержащее вещество. Подозреваемые, находившиеся в салоне автомашины, доставлены в отдел полиции №5 для дальнейших разбирательств. Подробности инцидента устанавливаются, - сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Очевидцы насчитали шесть патрульных автомобилей у места задержания вдоль федеральной трассы. Зачем столько, пока не ясно. Как минимум троих молодых людей уложили, что называется, лицом в асфальт на тротуаре. Причем, как можно заметить на видео, в какой-то момент они стоят на коленях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="592" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778697" frameborder="0"></iframe> Задержание с участием сразу нескольких нарядов полиции на Седанке, Владивосток.

Многие пользователи соцсетей, просмотрев видео, сошлись во мнении, что задержанные ехали на шашлыки без масок. А некоторые, но уже вполне серьезно, обратили внимание, что сами полицейские не все были в масках, хотя в Приморье установлен всеобщий масочный режим, а само задержание по числу участников вполне тянуло на массовое мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU