Первый в России мощный танкер типа «Афрамакс» спущен на воду в Приморье

13 Май 2020 2020-05-13T02:43:29+03:00

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Первый российский танкер типа «Афрамакс» спустили на воду со стапеля судостроительного комплекса «Звезда» в приморском городе Большой Камень. Судно предназначено для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Длина танкера нового поколения — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А, сообщила пресс-служба Дальневосточного центра судостроения (ДЦСС).

Судно, получившее имя «Владимир Мономах», имеет высокую экологическую безопасность. Его главная и вспомогательная энеПушкин лентыргетические установки могут работать как на обычном топливе, так и на экологически чистом сжиженном природном газе.

Танкер спустили на воду с помощью одного из самых крупных в России транспортно-передаточного дока «Вымпел». Это была уникальная операция, подготовка к которой заняла почти сутки.

Закладка танкера состоялась в сентябре 2018 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас в портфеле ССК «Звезда» уже 12 заказов на суда типа «Афрамакс». Суда строятся для «Роснефтефлота» и являются первыми судами такого типа, построенными в России.

СПРАВКА:

ССК «Звезда» в Большом Камне создается в две очереди консорциумом инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть». Уже заработали объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и современной судотранспортной системой, транспортно-передаточный док. Ввод второй очереди расширит возможности верфи. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Полная готовность верфи запланирована на 2024 год.

Так выглядел первый в России "Афрамакс" на стапеле. Фото: пресс-служба ДЦСС

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ИСТОЧНИК KP.RU