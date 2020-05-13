2020-05-13T05:41:56+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде

Акция продлится до 30 июня 2020 года
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Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция действует с 12 мая по 30 июня 2020 года. Максимальный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 п.п. Снижение ставок по ипотеке Сбербанка в мае составляет до 0,8 п.п.

Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

- Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

- Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

- Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

- Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Проведение сделок с недвижимостью на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса "Электронная регистрация". Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности. Мы отметили, что спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. А с 12 мая выбор "Электронной регистрации" становится еще более выгодным, так как мы предоставляем скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Надеемся, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным».

Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

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