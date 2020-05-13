За неделю онлайн-приемов в Партию обратились тысячи трудящихся

13 Май 2020 2020-05-13T07:00:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Единая Россия» завершила неделю онлайн-приемов граждан по вопросам защиты трудовых прав. Один из последних приемов провел на площадке Правозащитного центра Партии 12 мая председатель ЕР Дмитрий Медведев. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработный из-за отсутствия постоянной регистрации. Среди пострадавших — и дети-сироты, которые до получения квартиры от государства документально не имеют постоянного места жительства. Дмитрий Медведев отметил, что вопросы, поставленные в ходе онлайн-приема, носят типовой характер. Но при этом за каждым из них стоит конкретный человек.

«Я просил бы обобщить типичные ситуации, чтобы провести необходимую законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за ними стоят конкретные люди со своими проблемами. По ним прошу развернуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с губернаторами, попросил бы [секретаря Генсовета партии] Андрея Анатольевича [Турчака] тоже этим заняться. Нужно проанализировать, что коллеги говорят, подготовить обращения в Генпрокуратуру, службы занятости и другие ведомства, и мне все эти предложения в самый короткий срок представить — для того, чтобы мы могли быстро во всех этих ситуациях людям помочь», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» назвал такой формат общения полезным и отметил, что к нему «нужно периодически возвращаться».

Онлайн-прием Дмитрия Медведева завершил неделю дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей. Все обращения Правозащитный центр «Единой России» взял в работу.

В Приморском крае дистанционный прием граждан прошел совместно с трудовой инспекцией. Как рассказали в Правозащитном центре, действующем на базе Региональной общественной приемной «Единой России», чаще всего заявителям требовалась консультационная помощь с пошаговым алгоритмом – как действовать в той или иной ситуации, как встать на учет в Центре занятости в условиях ограничительных мер.

Дистанционный прием граждан также провел депутат Госдумы Виктор Пинский. По результатам приема депутат готовит обращение в интересах работников санатория «Изумрудный», чтобы помочь в разрешении сложившейся в доме отдыха ситуации с выплатой зарплат.

Как рассказала по телефону директор санатория, уже в мае без зарплаты рискуют оказаться 400 сотрудников профсоюзного санатория в поселке Горные Ключи. Руководство санатория и федерации профсоюзов Приморского края предпринимают усилия, чтобы этого не произошло. В апреле выплатить зарплату работникам удалось благодаря тому, что нашлась организация, которая предоставила беспроцентный займ, однако уже в ближайшее время проблема может обостриться.

«Проблема выплаты зарплаты работникам – номер один сейчас для большинства предприятий, прекративших свою деятельность в связи с пандемией коронавируса. Мы будем пытаться использовать все возможные варианты. Сразу после окончания праздничных дней будем готовить совместные с профсоюзами и санаторием обращения в органы соцзащиты и банк. Полагаю, что проблему зарплаты в санатории могли бы решить органы соцстраха, перечислив предоплату в счет будущего исполнения контрактов на оздоровление», - сказал депутат.