2020-05-13T07:31:32+03:00
Общество

14 леопардов появились на дорогах Приморья, но на информационных щитах

Национальный парк «Земля леопарда» решил с помощью необычной акции в очередной раз привлечь внимание к сохранению краснокнижной кошки
Константин МИХАЙЛОВ
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Билборд. Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"Билборд. Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"
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14 билбордов с изображениями леопардов появились на обочинах самой оживленной трассы юго-запада региона Раздольное — Хасан. Инициатором установки информационных щитов стал национальный парк «Земля леопарда», а поддержали его в этом начинании правительство Приморского края и некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды».

Цель акции: обратить внимание на важность сохранения самой редкой крупной кошки планеты, сообщает пресс-служба заповедника. Билборды размерами три на шесть метров размещены на протяжении 70 километров — семь двухсторонних конструкций смонтированы от поселка Бамбурово до района села Кравцовка Хасанского района.

Сообщается, что места установки щитов выбраны неслучайно: они отмечают границы нацпарка и его охранной зоны, а также призывают соблюдать скоростной режим. На этих участках дорог леопарды появлялись не только на картинках. И, увы, даже становились участниками ДТП. Кроме того объемные сооружения играют роль указателей к ключевым объектам нацпарка, что, как считают устроители акции, поможет гостям «Земли леопарда» в навигации.

Для создания ярких композиций на баннерах были использованы снимки лучших фотографов дикой природы.

Все информационные конструкции соответствуют техническим условиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и установлены после получения официальных разрешительных документов.

СПРАВКА

Дальневосточный леопард — самая редкая из всех крупных кошек в мире. На охраняемых территориях «Земли леопарда» зафиксировано 97 взрослых особей этого хищника. В начале XX века в России насчитывалось всего 35 леопардов.

Билборд. Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"

Билборд. Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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