2020-05-14T06:23:18+03:00
Общество

Самоизоляцию в Приморье кое-где скоро могут ослабить

В следующий понедельник будет приниматься решение о поэтапном открытии предприятий в отдельных территориях края
Константин МИХАЙЛОВ
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Руководство Приморья задумалось о послаблении в режиме самоизоляцииРуководство Приморья задумалось о послаблении в режиме самоизоляцииФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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О возможном послабления режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах Приморья сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в четверг, 14 мая. Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время.

— Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие, — заявил Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что послабления допустимы только в случае стабилизации эпидситуации и масочный режим сохранится в крае еще долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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