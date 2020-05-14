Самоизоляцию в Приморье кое-где скоро могут ослабить

14 Май 2020 2020-05-14T06:23:18+03:00

В следующий понедельник будет приниматься решение о поэтапном открытии предприятий в отдельных территориях края

Изменить размер текста: A A

О возможном послабления режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах Приморья сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в четверг, 14 мая. Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время.

— Решение будет принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитете. Мы определим характер действий административных комиссий по поэтапному открытию предприятий. За выходные они будут обследованы и после согласования в понедельник, 18 мая, получат разрешения на открытие, — заявил Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что послабления допустимы только в случае стабилизации эпидситуации и масочный режим сохранится в крае еще долго.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU