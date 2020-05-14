2020-05-14T07:21:14+03:00
Общество

Пожары стали причиной прекращения работы аппаратов ИВЛ в Приморье

Минздрав региона приостановил использование 10 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М»
Константин МИХАЙЛОВ
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10 аппаратов ИВЛ в Приморье перестали использовать10 аппаратов ИВЛ в Приморье перестали использоватьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Приостановить использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» решило Министерство здравоохранения Приморского края. Это связано с тем, что аппараты ИВЛ именно такой марки использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары, из-за которых погибли люди.

— Нареканий к ним не было. Однако до получения результатов расследования случаев пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга оборудование будет выведено из оборота, — сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года.

До настоящего момента в медицинских учреждениях Приморья для оказания медпомощи работало 10 аппаратов ИВЛ этой марки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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