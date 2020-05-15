Чужие здесь не ходят: Ханкайский район Приморья запретили посещать неместным жителям

15 Май 2020 2020-05-15T11:01:24+03:00

Власти района опасаются наплыва отдыхающих из других мест края, где ситуация с COVID-19 менее благополучная

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Запрет на въезд на территорию Ханкайского района введен для приезжих граждан. С сегодняшнего дня, 15 мая, попасть в район смогут лишь люди с местной пропиской или имеющие дачный участок на территории муниципалитета. Исключение также сделано для тех, у кого есть разрешение на работу в районе.

Решение принято оперативным штабом комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при районной администрации. Понятно, что причиной столь кардинальной меры стала пандемия коронавируса. Местные власти не хотят, чтобы с сопредельных территорий, где фиксируется рост заболевания, в район попали заболевшие люди. Сейчас в Ханкайском районе обнаружен только один человек инфицированный COVID-19.

С ростом сезонных температур в живописные места на берегах Ханки, несмотря на режим самоизоляции, потянутся многочисленные отдыхающие. Вот как раз против них, иногородних граждан, следующих в район без указания цели, разрешенной во время действия режима повышенной готовности, будут выставлены полицейские кордоны.

Особенно контроль за въездом на территорию района будет усиливаться в выходные дни, сообщает сайт местной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU