2020-05-15T13:50:17+03:00
Общество

Владимир Пивень избран главой Арсеньева

За кандидатуру Владимира Пивня единогласно проголосовало 20 депутатов
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Владимир Пивень. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.Владимир Пивень. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.
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Сегодня, 15 мая, депутатами Думы Арсеньевского городского округа единогласно был избран новый глава города – Владимир Пивень. Политолог Павел Наливайко рассказал, почему кандидатуру Владимира Сергеевича поддержали единогласно, и какое время понадобится новому мэру для начала продуктивной работы.

Арсеньев долгое время оставался одной из точек напряженности в крае. Фактически с июня 2018 года, когда предыдущий глава города Александр Коваль покинул свой пост, в муниципалитете не было полноценного главы. В мае 2019 года не удалось стабилизировать политическую ситуацию. Необходимо было провести большой фронт работ как с бизнесменами, так и с населением.

- 20 депутатов из 20 присутствующих проголосовали за Владимира Пивня. Это говорит о том, что региональные власти провели большую работу, в том числе с элитами, подобрали компромиссную и компетентную кандидатуру. Потенциальных кандидатов провели через жернова форума "Наш Арсеньев", где они представляли свои программы перед жителями города. Владимир Пивень был фаворитом, так как долгие годы был первым замом главы города, а с 2018 года занимал позицию исполняющего обязанности главы города. Он обладает всеми необходимыми компетенциями, есть у него поддержка как со стороны региональных властей так и от местных элит, - отмечает политолог Павел Наливайко.

По мнению политолога, избрание Владимира Пивня главой Арсеньева носит в том числе стабилизационный характер, ведь краевым властям удалось тем самым решить еще одну проблему на муниципальном уровне.

- На мой взгляд, это купирование очередной точки напряженности, которая региональным властям досталась еще от предшественников. Губернатор и его команда ликвидируют эти точки, чтобы на муниципальном уровне система работала без перебоев и решались задачи, которые ставит как федеральный центр, так и губернатор края. Из всех кандидатов, кто участвовал в конкурсе, Владимир Пивень единственный, кто наиболее полно знаком с проблематикой, знает как решать городские проблемы, и, что немало важно, у него наибольший опыт работы на высоких постах в администрации Арсеньевского городского округа. Времени на раскачку ему не нужно, вся необходимая поддержка у него есть, в том числе и со стороны крупных предприятий города, поэтому он сразу начнет работать, - говорит Павел Наливайко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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