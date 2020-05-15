2020-05-15T13:49:32+03:00
Общество

Навигация открыта: приморцам наконец-то разрешили выйти в море

Но коронавирус в этом году накладывает ряд ограничений на организации морских прогулок
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье наконец-то разрешили выйти в море. Хотя там уже полно народуВ Приморье наконец-то разрешили выйти в море. Хотя там уже полно народуФото: Сергей БАЛАНОВ
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Навигация маломерных судов в Приморье открывается в субботу, 16 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Однако в этом году при выходе в море придется учесть ограничения, связанные с коронавирусом.

Но если раньше за маломерными судами следил ГИМС, то теперь и Роспотребнадзор.

- При выходе на водные объекты рекомендуется ограничить посещение береговой полосы, соблюдать на суднах «социальную дистанцию», пользоваться индивидуальными средствами защиты, – уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Владельцы судов теперь обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа.

Проводить экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов в Приморье запрещается.

Отметим, что из-за коронавируса навигация маломерных судов в том году открывается непривычно поздно. В прошлые года сезон начинался в середине апреля или, самое позднее, в конце мая. Естественно, что и в этом году многие владельцы катеров уже равно вышли в акваторию, несмотря на штрафы.

Правоохранительные органы, кстати, просто так мириться с этим не стали. Организаторов морских прогулок вычисляют и штрафуют, иногда даже прибегая к хитростям. На прошлых выходных полицейские провели контрольную закупку в Инстаграме – заказали катер по объявлению, но к пирсу в бухте Улисс вместо туристов подошли люди в погонах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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