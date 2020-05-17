ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке

17 Май 2020 2020-05-17T04:55:56+03:00

Мужчина мог заснуть за рулем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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Авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке этим утром. Водитель за рулем автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и врезался в леерное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Так, по данным ведомства, инцидент произошел в 4 часа утра в районе дома № 1 на улице Героев Тихоокеанцев. 34-летний водитель, двигавшийся со стороны улицы Коммунаров в направлении улицы Окатовой, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в леера.

В результате произошедшего мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, однако спасти водителя врачам так и не удалось.

Известно, что на момент аварии мужчина имел 12-летний водительский стаж, ранее к административной ответственности не привлекался.

Как предполагают пользователи сети, причиной произошедшего, по всей видимости, стало ранее утро и густой туман.

ИСТОЧНИК KP.RU