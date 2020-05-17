2020-05-17T05:34:12+03:00
Общество

Не пройдешь: без масок во Владивостоке не будут пускать в автобусы

Теперь водители общественного транспорта смогут отказать пассажиру без маски в проезде
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Пассажиров не пустят в автобус без маски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Пассажиров не пустят в автобус без маски. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Жители Владивостока не смогут передвигаться в общественном транспорте без масок. Водители автобусов и маршруток вправе отказать в проезде. Это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции среди приморцев, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как отметили в городском управлении транспорта, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки все жители Владивостока должны ходить в масках. В первую очередь это касается общественного транспорта. Здесь в них должны быть и водители, и пассажиры.

- Водитель маршрутного транспорта вправе отказать в проезде человеку без защитной маски. Эти меры принимаются во благо здоровья всех других пассажиров и в целях предотвращения распространения инфекции. Просим всех с пониманием относиться к существующим требованиям, - подчеркнули специалисты.

Напомним, в регионе введен всеобщий масочный режим, согласно которому жители Приморья должны находится в маске в общественном транспорте, магазинах и организациях социально-бытового обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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