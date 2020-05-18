2020-05-18T05:45:47+03:00
Общество

Последний болевший COVID-19 выписан из больницы в соседнем Приморью Хэйлунцзяне

Но власти КНР продолжают в провинции строгий контроль и проверки приезжающих
Константин МИХАЙЛОВ
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В Хэйлунцзян выписали последнего больногоВ Хэйлунцзян выписали последнего больногоФото: Артем КИЛЬКИН
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16 мая из госпиталя в Харбине выписан последний в китайской провинции Хэйлунцзян человек, болевший COVID-19. Это территория Китая является сопредельной с Приморским краем. На протяжении более двух недель в провинции не фиксируются новые случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщает генконсульство России в Харбине со ссылкой на власти КНР.

Под медицинским наблюдением остаются 4 бессимптомных носителя коронавируса, у которых нет клинических проявлений (кашель, затруднение дыхания, высокая температура тела). Трое из них проживают в Харбине, один — в Муданьцзяне.

Однако власти Хэйлунцзяна не отменяют строгий контроль и проверки въезжающих в провинцию. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в соседней провинции Цзилинь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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