Последний болевший COVID-19 выписан из больницы в соседнем Приморью Хэйлунцзяне

18 Май 2020 2020-05-18T05:45:47+03:00

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16 мая из госпиталя в Харбине выписан последний в китайской провинции Хэйлунцзян человек, болевший COVID-19. Это территория Китая является сопредельной с Приморским краем. На протяжении более двух недель в провинции не фиксируются новые случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, сообщает генконсульство России в Харбине со ссылкой на власти КНР.

Под медицинским наблюдением остаются 4 бессимптомных носителя коронавируса, у которых нет клинических проявлений (кашель, затруднение дыхания, высокая температура тела). Трое из них проживают в Харбине, один — в Муданьцзяне.

Однако власти Хэйлунцзяна не отменяют строгий контроль и проверки въезжающих в провинцию. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в соседней провинции Цзилинь.

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ИСТОЧНИК KP.RU