В Дальнегорске ревнивый супруг получил удар ножом в грудь

18 Май 2020 2020-05-18T06:02:27+03:00

Мужчина избил жену, а когда заснул, женщина отомстила

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Тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено 16 мая в квартире дома по улице Пушкинская в городе Дальнегорске. По подозрению в совершении преступления задержана 30-летняя супруга погибшего.

Женщина рассказала, что муж приревновал ее к другому мужчине и ударил, а когда муж уснул, она взяла нож и нанесла супругу смертельный удар в грудную клетку.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморском краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU