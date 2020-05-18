2020-05-18T09:08:54+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель

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Дезинфекцию проезжей части Порт начал проводить с апреля по просьбе администрации НГОДезинфекцию проезжей части Порт начал проводить с апреля по просьбе администрации НГО
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Градообразующее предприятие Врангеля – АО «Восточный Порт» продолжает плановую санитарную обработку улиц микрорайона. Дезинфекцию проезжей части с привлечением спецтехники Порт начал проводить с середины апреля по просьбе администрации Находкинского городского округа в рамках профилактики распространения COVID-19.

Объём заправки раствором каждой из машин составляет два кубометра

Объём заправки раствором каждой из машин составляет два кубометра

– В мае, в связи с осложнением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории городского округа, руководством Порта было принято решение о продлении обработки специализированными дезинфицирующими средствами проезжей части во Врангеле до 1 июня, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. Специалист отметила, что профилактические мероприятия проводятся в микрорайоне один раз в двое суток и стартуют после захода солнца, когда на улицах Врангеля становится меньше людей и машин.

Для обеспечения безопасности передвижения спецмашины АО «Восточный Порт» сопровождают экипажи ДПС

Для обеспечения безопасности передвижения спецмашины АО «Восточный Порт» сопровождают экипажи ДПС

Противовирусная обработка дорожного покрытия организована АО «Восточный Порт» с использованием современных мобильных высокотехнологичных систем орошения, действующих на терминалах предприятия, а также экологически безопасного дезинфицирующего раствора, рекомендованного к применению Роспотребнадзором.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Находке, АО «Восточный Порт» продлило санобработку до конца мая

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Находке, АО «Восточный Порт» продлило санобработку до конца мая

Для обработки Восточного и Приморского проспектов, Первостроителей, Железнодорожной, Бабкина, Невельского, Беринга и других улиц посёлка Врангель портовики оборудовали мощными пульверизаторами две новые пылеуборочные машины марки Koluman, работающих на терминале предприятия. Объём заправки раствором каждой из них составляет два кубометра – этого хватает для беспрерывного орошения дорожного покрытия мелкодисперсными частицами в течение пяти часов. Для обеспечения безопасности передвижения спецмашины АО «Восточный Порт» сопровождают экипажи ДПС.

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