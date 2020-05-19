Уличное освещение во Владивостоке можно отремонтировать по звонку

19 Май 2020 2020-05-19T04:45:22+03:00

Муниципальные электрики заверяют, что реагируют на обращение горожан о неисправных уличных фонарях

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МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), в чью обязанность входит замена вышедших из строя ламп уличного освещения, сообщило, в первую очередь производит замену по обращениям жителей города. Муниципальные электрики готовы «починить свет» во дворах домов, возле проезжей части и на общественных остановках.

Сообщается, что в последние дни во ВПЭС по обращениям владивостокцев наладили освещение по нескольким адресам. На Красного Знамени, 125 — на детской площадке, где перегорел уличный светильник, бригада специалистов оперативно заменила лампу на девятиметровой железобетонной опоре. Сменили лампу уличного освещения во дворе на Невельского, 17, поменяли сразу 17 ламп на участке улиц Енисейская — Кирова, 4 лампы вдоль пешеходной дорожки по улицам Калинина — Зои Космодемьянской и 4 устаревших светильника поменяли на новые в районе Океанского проспекта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на пешеходных переходах на 50 лет ВЛКСМ, Днепровской, 20а, Гамарника, 12 и Народном проспекте, 11 заменили устаревшие светильники на мощные и экономичные светодиодные лампы.

При обнаружении любых неисправностей уличного освещения жители города могут звонить по телефону 241-18-25 или отправлять сообщение на сайт vpes. ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU