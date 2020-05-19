2020-05-19T07:36:30+03:00
Общество

Застройщик ТЦ на Красного знамени получил разрешение на строительство еще в 2008 году

Выяснилось, что компания продлила ранее полученное разрешение в 2017 году до конца 2020 года
Алексей САМУСЬКОВ
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Разрешение на строительство ТЦ на Красного знамени было получено еще в 2008 году. Продлив его, застройщик смог получить порубочный талон.Разрешение на строительство ТЦ на Красного знамени было получено еще в 2008 году. Продлив его, застройщик смог получить порубочный талон.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Застройщик общественно-бытового центра на Красного знамени, где недавно началась рубка деревьев, получил разрешение на строительство этого центра еще в 2008 году.

Пять земельных участков, отведенных под строительство общественно-бытового центра, технической подстанции и благоустройства территории, были переданы в аренду ООО «Форуминвест» еще в период с 2007 по 2008 годы по договорам аренды с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.

Затем 22 апреля 2008 года, когда исполняющим обязанности мэра Владивостока был Виталий Мутовин, застройщик получил разрешение на то самое строительство, но до рубки деревьев и, соответственно, возведения самого ТЦ дело не дошло. Сроки разрешения истекли, и планы пришлось менять. Второй заход на территорию компания предприняла уже в 2017 году, когда мэром Владивостока был Виталий Веркеенко. 10 марта застройщик продлил разрешение на строительство до 30 декабря 2020 года. На основании продленного решения и начались активные действия компании на участке, прилегающем к жилым домам №94-№102 по Красного знамени.

Затем ООО «Форуминвест» подготовило пакет документов и предоставило их в управление охраны окружающей среды и природопользования, благодаря чему 17 марта 2020 года получило разрешение на снос зеленых насаждений.

В настоящий момент администрация Владивостока рекомендовала руководству компании-застройщика в кратчайшие сроки подготовить подробный эскизный проект строительства, а также благоустройства территории и провести встречу с гражданами – жителями домов по проспекту Красного Знамени, чтобы в деталях рассказать о планах, а также учесть пожелания жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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