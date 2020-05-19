Мэрия Большого Камня отремонтирует дорогу, на которой ранее неизвестные поставили баннер «Отсюда начинается жо*а»

19 Май 2020 2020-05-19T08:16:40+03:00

Вывеску высоко оценили как приморцы, так и жители других регионов

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В ночь на 18 мая неизвестные установили на въезде в Большой Камень предупреждающий баннер «Стой! Дорога кончилась, отсюда начинается ж*па!». Экстравагантный плакат провисел недолго, буквально несколько часов, прежде чем его сорвали. Вот только короткого промежутка времени вполне хватило, чтобы местные жители вдоль и поперек успели зафиксировать кричащую надпись на камеры сотовых телефонов. Фотографии весь день пестрели во всевозможных интернет-пабликах и СМИ.

Приморцы, в свою очередь, сразу же отметили точность подмеченного высказывания.

- Тот редкий случай, когда «на заборе» написанное - правда, - пишет некая Юлия в комментариях под постом в инстаграме.

В мэрии городского округа состояние дороги по улице Пригородная незамедлительно прокомментировали.

- Дело в том, что в этом районе проходит основная дорога для всех видов транспорта, в том числе и большегрузного. Дорожное полотно не выдерживает нагрузки транспортного потока, и даже после ремонта через не продолжительное время снова приходит в ненадлежащее состояние.

И, действительно, как говорят горожане, четыре километра дороги уничтожили большегрузные самосвалы, работающие на стройке судостроительного комплексе «Звезда», расположенном в окрестностях города.

- Из-за этой стройки в Большом Камне разбита и эта дорога и объездная, - пишет местный житель Евгений.

Баннер демонтировали в тот же день. Фото: dps_mesto

К слову, кричащий баннер оценили как приморцы, утверждая, что подобные предупреждения надо вешать на каждой улице края, так и жители других регионов.

- На выезде из Москвы надо такой плакат повесить, - заключил один из комментаторов.

Кстати, сразу после общественных обсуждений на проблемном участке заметили ремонтников. Их появление, естественным образом, связали с поднятым в интернете бумом. Вот только на деле подобные вопросы так быстро не решаются, и обновление дороги по улице Пригородная давно уже было запланировано.

- Конечно, сориентироваться за три часа было бы невозможно, это - плановый ремонт. Начнется он в начале июня этого года. Кроме этого, у мэрии заключен контракт с хабаровским «Магнус Мост» на проведение проектно-изыскательных работ - в 2021 году в этом районе будет строиться 4-х полосная дорога, вместо имеющейся 2-х полосной. Также по той же улице в 2021 году построят мост. Заключен муниципальный контракт с компанией «Специализированное строительное управление», - прокомментировали ситуацию в администрации Большого Камня.

Кричащий баннер демонтировали в то же утро, 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU