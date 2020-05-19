100 тысяч рублей за «Патриотическую инициативу»

19 Май 2020 2020-05-19T10:35:12+03:00

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Деньги до 100 тысяч рублей и организационно-методическую поддержку в реализации своих проектов получат приморцы от 14 до 30 лет, победившие в конкурсе «Патриотическая инициатива». Лучшие идеи организаторы акции, краевой департамент по делам молодежи и АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края», планируют реализовать в разных городах и селах края еще до конца года.

Например, Приморский индустриальный колледж из Арсеньева предложил проект «Живая память». Это будет коллажа из собранных фото и историй об участниках Великой Отечественной войны, который разместят на фасаде образовательного учреждения.

Единый волонтерский центр Лазовского муниципального округа в проекте «Аллея памяти, славы и жизни села Лазо» подготовит уличную стендовую выставку, посвященную датам в истории муниципалитета, его воинской славе и достопримечательным местам.

Корпус волонтеров Дальнегорского городского округа подготовит фестиваль песен и стихов «По дорогам войны и мира».

Проект «Письма с фронта» Молодежного театра «Арлекин» — это тематическая театральная постановка, которую увидят Находка, Большой Камень, Партизанск и Фокино.

Есть и другие победители конкурса: «Исторический квест» из Михайловского района, «Арт-десант» из Дальнегорского городского округа, «За каждым именем — судьба» из Находкинского городского округа, «Военно-историческая театрализованная постановка „Вальс Победы“» от Фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день — Приморье».

Конкурс «Патриотическая инициатива» это одно из череды событий, которые проходят в крае в рамках масштабного фестиваля «Улица Героев», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU