Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
Власти Приморья сообщили о том, что за сутки в крае выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19. Сейчас в регионе насчитывается 1446 человек инфицированных этим коронавирусом.
По данным правительства Приморского края, по итогам рейдов административных комиссий совместно с правоохранительными органами и МЧС составлен 201 протокол по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения в условиях режима повышенной готовности. 185 дел направлены в суды.
Надо отметить, что количество выявляемых в последние дни инфицированных COVID-19 людей стало уменьшаться:
16 мая - 87 выявленных заболевших
17 мая - 71 заболевший
18 мая - 71 заболевший
19 мая - 63 заболевших
20 мая - 44 заболевших выявлено
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ИСТОЧНИК KP.RU