Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446

20 Май 2020 2020-05-20T04:20:48+03:00

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Власти Приморья сообщили о том, что за сутки в крае выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19. Сейчас в регионе насчитывается 1446 человек инфицированных этим коронавирусом.

По данным правительства Приморского края, по итогам рейдов административных комиссий совместно с правоохранительными органами и МЧС составлен 201 протокол по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения в условиях режима повышенной готовности. 185 дел направлены в суды.

Надо отметить, что количество выявляемых в последние дни инфицированных COVID-19 людей стало уменьшаться:

16 мая - 87 выявленных заболевших

17 мая - 71 заболевший

18 мая - 71 заболевший

19 мая - 63 заболевших

20 мая - 44 заболевших выявлено

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ИСТОЧНИК KP.RU