2020-05-20T04:39:28+03:00
Общество

Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске

С начала года сотрудники ведомства разыскали и задержали на территории края более сотни людей, разыскиваемых по всей России
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
С начала года оперативниками ГУФСИН задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыскеС начала года оперативниками ГУФСИН задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Два гражданина, находившиеся в федеральном розыске, задержаны оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Приморскому краю. Взяли «неуловимых» в дни майских праздников. Как уточняет пресс-служба ГУФСИН Приморья, в ходе оперативно-разыскной деятельности. Один из них был в бегах с 2016 года, а на втором «висит» 3 уголовных дела и еще по 2 фактам проводится доследственная проверка.

Первого гражданина доставили и заключили под стражу в ИВС ОМВД России по Артему — именно этот город инициировал его розыск. Другой мужчина разыскивался за кражи, которые совершал в столице Приморья. Его передали сотрудникам полиции дежурной части ОП № 5 УМВД России по Владивостоку.

С начала года сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Приморскому краю установлен и задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инвестиции в моногорода: щебень и брусчатку начнут выпускать в Дальнегорске
8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье
Поджигатель-металлист взят с поличным в Дальнереченском районе Приморья
И снова ЖСК «Остров»: возбуждено уголовное дело о хищении 146 миллионов на острове Русский
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
«Мак-2020»: на Приморской земле очередной этап битвы с «наркоманскими» растениями
Фонд «Восточный Порт» и Волонтёрский центр НГО передали бесконтактные термометры детским садам Находки
Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню