Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске

20 Май 2020 2020-05-20T04:39:28+03:00

С начала года оперативниками ГУФСИН задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года сотрудники ведомства разыскали и задержали на территории края более сотни людей, разыскиваемых по всей России

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Два гражданина, находившиеся в федеральном розыске, задержаны оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Приморскому краю. Взяли «неуловимых» в дни майских праздников. Как уточняет пресс-служба ГУФСИН Приморья, в ходе оперативно-разыскной деятельности. Один из них был в бегах с 2016 года, а на втором «висит» 3 уголовных дела и еще по 2 фактам проводится доследственная проверка.

Первого гражданина доставили и заключили под стражу в ИВС ОМВД России по Артему — именно этот город инициировал его розыск. Другой мужчина разыскивался за кражи, которые совершал в столице Приморья. Его передали сотрудникам полиции дежурной части ОП № 5 УМВД России по Владивостоку.

С начала года сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Приморскому краю установлен и задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU