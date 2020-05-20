Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске
Два гражданина, находившиеся в федеральном розыске, задержаны оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Приморскому краю. Взяли «неуловимых» в дни майских праздников. Как уточняет пресс-служба ГУФСИН Приморья, в ходе оперативно-разыскной деятельности. Один из них был в бегах с 2016 года, а на втором «висит» 3 уголовных дела и еще по 2 фактам проводится доследственная проверка.
Первого гражданина доставили и заключили под стражу в ИВС ОМВД России по Артему — именно этот город инициировал его розыск. Другой мужчина разыскивался за кражи, которые совершал в столице Приморья. Его передали сотрудникам полиции дежурной части ОП № 5 УМВД России по Владивостоку.
С начала года сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Приморскому краю установлен и задержан 101 человек, находящийся в федеральном розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU