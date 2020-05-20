8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье
Приморский край получил от федерального центра очередную партию средств индивидуальной защиты для врачей. Партия 26,6 тысячи защитных костюмов прибыли в Дальневосточный макрорегион в понедельник, 18 мая, а на следующий день на совещании под руководством зампреда правительства РФ и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных субъектов медицинскими средствами и оборудованием. Было определено, что приморские врачи получат из этой партии 8,8 тысячи костюмов.
По итогам совещания Трутнев поручил Минздраву России проанализировать наличие в дальневосточных регионах запас необходимых для лечения COVID-19 лекарственных средств. И при нехватке медикаментов обеспечить их наличие в нужном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU