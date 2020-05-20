2020-05-20T08:04:53+03:00
Общество

8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье

Они послужат для того, чтобы обезопасить врачей региона, борющихся с COVID-19
Никита СЕРГЕЕВ
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8,8 тысячи защитных костюмов выделено Приморским врачам8,8 тысячи защитных костюмов выделено Приморским врачам
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Приморский край получил от федерального центра очередную партию средств индивидуальной защиты для врачей. Партия 26,6 тысячи защитных костюмов прибыли в Дальневосточный макрорегион в понедельник, 18 мая, а на следующий день на совещании под руководством зампреда правительства РФ и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных субъектов медицинскими средствами и оборудованием. Было определено, что приморские врачи получат из этой партии 8,8 тысячи костюмов.

По итогам совещания Трутнев поручил Минздраву России проанализировать наличие в дальневосточных регионах запас необходимых для лечения COVID-19 лекарственных средств. И при нехватке медикаментов обеспечить их наличие в нужном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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