8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье

20 Май 2020 2020-05-20T08:04:53+03:00

Они послужат для того, чтобы обезопасить врачей региона, борющихся с COVID-19

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Приморский край получил от федерального центра очередную партию средств индивидуальной защиты для врачей. Партия 26,6 тысячи защитных костюмов прибыли в Дальневосточный макрорегион в понедельник, 18 мая, а на следующий день на совещании под руководством зампреда правительства РФ и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных субъектов медицинскими средствами и оборудованием. Было определено, что приморские врачи получат из этой партии 8,8 тысячи костюмов.

По итогам совещания Трутнев поручил Минздраву России проанализировать наличие в дальневосточных регионах запас необходимых для лечения COVID-19 лекарственных средств. И при нехватке медикаментов обеспечить их наличие в нужном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU