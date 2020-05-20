Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом
Губернатор Приморья Оле Кожемяко опубликовал в Инстаграме видео, где он вместе с мэром Олегом Гуменюком поводят рейд по соблюдению санитарных требовании в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке.
- Именно в общественных местах, по нашим данным, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом, - написал Олег Кожемяко.
Ранее говорилось о том, что основные очаги заболевания в Приморье – в больницах.
Напомним, на сегодня в Приморье зарегистрировано 1446 случаев заболевания коронавирусом. В регионе введен всеобщий масочный режим и продлен режим самоизоляции до 31 мая включительно.
Олег Кожемяко и Олег Гуменюк проверяют рынки и магазины.
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ИСТОЧНИК KP.RU