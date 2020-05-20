Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T09:11:13+03:00

Мэр и губернатор на рейде

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Губернатор Приморья Оле Кожемяко опубликовал в Инстаграме видео, где он вместе с мэром Олегом Гуменюком поводят рейд по соблюдению санитарных требовании в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке.

- Именно в общественных местах, по нашим данным, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом, - написал Олег Кожемяко.

Ранее говорилось о том, что основные очаги заболевания в Приморье – в больницах.

Напомним, на сегодня в Приморье зарегистрировано 1446 случаев заболевания коронавирусом. В регионе введен всеобщий масочный режим и продлен режим самоизоляции до 31 мая включительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779597" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко и Олег Гуменюк проверяют рынки и магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU