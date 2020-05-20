2020-05-20T12:58:22+03:00
Общество

Чиновник, разрешивший вырубать деревья на Красного знамени, недавно покинул должность

Об этом заявил мэр Владивостока Олег Гуменюк на встрече с инициативной группой граждан
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Чиновник, подписавший порубочный билет, недавно покинул должностьЧиновник, подписавший порубочный билет, недавно покинул должностьФото: vlc.ru
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Сегодня, 20 мая, глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с инициативной группой жителей домов по Красного знамени. Он рассказал, что чиновник, который подписал порубочный билет, недавно покинул эту должность.

Инициативные граждане, проживающие в домах №94-№104, рядом с которым недавно началась вырубка зеленых насаждений, высказали свои предложения, касаемо вырубки деревьев. Кстати, сама вырубка была приостановлена. Глава города сообщил, что чиновник, подписавший порубочный, некоторое время назад покинул эту должность. Олег Гуменюк также отметил, что нынешние действия застройщика абсолютно неприемлемы.

«Первое, что обязан был сделать застройщик – встретиться с жителями, обосновать свой проект, выслушать, какие у людей пожелания и ожидания, выйти на конструктивный диалог, - высказал свою позицию мэр. – По многим объектам мы отстаиваем мнение граждан, в том числе, в суде. В данном случае застройщик также должен договариваться с жителями и искать баланс интересов».

Юрист Дмитрий Беленький уже обратился в суд с исковым заявлением. Жители намерены оспорить правомерность вырубки, однако сам иск может быть отозван, поскольку вырубка остановлена. Кроме того, у людей есть основания сомневаться в юридической силе разрешения на строительство, в связи с чем жители просят еще раз проверить все разрешительные документы.

По итогам встречи специалисты мэрии еще раз проверят документы на строительство и аренду земельных участков, выданные в прошлые годы.

«Даже если нарушений не обнаружится – застройщик обязан выйти на конструктивный диалог с жителями», - заявил глава города в завершение встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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