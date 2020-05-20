2020-05-20T13:00:07+03:00
Общество

Гидравлические испытания теплосетей Владивостока возобновятся 1 июня

Впереди еще три этапа проверки, в течении которых горячая вода будет отключаться в различных районах города
Никита СЕРГЕЕВ
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В июне во Владивостоке пройдут 2,3 и 4 этапы гидравлических испытаний теплосетейВ июне во Владивостоке пройдут 2,3 и 4 этапы гидравлических испытаний теплосетей
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Первый летний день принесет жителям Владивостока новые плановые отключения горячего водоснабжения. 1 июня начнется второй этап гидравлических испытаний на распределительных сетях города. Он продлится до 8 июня. В эти дни горячее водоснабжение (ГВС) будет отсутствовать у жителей Фрунзенского и части Ленинского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверку проведут и на Голдобинской теплотрассе — горячую воду отключат у жителей Первомайского и части Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ-2.

Третий этап оставит без ГВС часть жителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка». Им придется обходиться без горячей воды в кранах с 8 по 15 июня.

И четвертый, последний, этап испытаний пройдет с 15 по 22 июня. В нем будут проверять состояние Фадеевской теплотрасса. Без горячего водоснабжения также останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Коммунальная услуга также будет отсутствовать у потребителей воды, живущих в Советском районе и части Первореченского, и получающих воду от теплоцентрали «Северная».

На данный момент, как подчеркивают специалисты ДГК, отключение горячей воды может происходить только в случае возникновения аварийной ситуации и ремонтных работ по ее устранению. По вопросам отсутствия ГВС горожанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Также можно получить информацию в диспетчерской МУПВ «ВПЭС «Тепловые сети» по телефону 245-78-42 или в единой городской диспетчерской службе — телефон 2222-333.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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