С Днем Тихоокеанского флота ВМФ России жителей края поздравил губернатор Приморья

21 Май 2020 2020-05-21T03:15:24+03:00

Празднование Дня ТОФ соотносят с созданием в 1731 году Охотского военфлота и военного порта на Тихом океане.

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Поздравление с Днем Тихоокеанского флота ВМФ России губернатора Приморья Олега Кожемяко появилось на официальном сайте правительства Приморского края.

Уважаемые воины-тихоокеанцы — офицеры, мичманы, старшины и матросы, ветераны флота!

Поздравляю вас с Днем Краснознаменного Тихоокеанского флота!

Тихоокеанский флот — самое крупное оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. Воины-тихоокеанцы вписали немало славных страниц в военную летопись нашего Отечества. И нынешнее поколение тихоокеанцев достойно продолжает боевые традиции флота, укрепляя обороноспособность государства.

Сегодня ТОФ — это лучший флот военно-морских сил России, способный эффективно и качественно решать возложенные на него задачи. По итогам прошлого года тихоокеанцы взяли 19 призов главнокомандующего Военно-морского флота России и в третий раз подряд стали лидерами боевой подготовки.

Тихоокеанцы успешно осваивают новейшие ракетно-ядерное оружие и боевую технику. В этом году флот пополнится 15 новыми боевыми кораблями и судами обеспечения. Специально для ТОФ строится шесть больших подводных лодок — носителей крылатых ракет.

Боевую готовность флот поддерживает не только современным вооружением, но и систематическими военно-морскими учениями, в том числе международными — с участием морских сил Китая, Японии, Вьетнама и других стран АТР.

Воины-тихоокеанцы стоят на страже безопасности и национальных интересов России не только на Дальнем Востоке, но и во всем Тихом океане. Корабли ТОФ несут боевую службу в самых дальних морях — от Арктики до Антарктики. Присутствие России наши военные моряки обозначили даже на дне Марианской впадины, где во время испытаний подводного аппарата «Витязь-Д» на глубине 11 тысяч метров был установлен вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мощь Тихоокеанского флота — залог мира в регионе и динамичного социально-экономического развития.

Благодарю вас за безупречную службу! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Приморского края О. Н. Кожемяко

СПРАВКА:

В современной России День Тихоокеанского флота был учрежден в 1996 году. Приказ подписал главком Военно-морского флота в июле. Дату празднования соотносят с событиями 1731 года, когда 10 мая сенат повелел создать Охотский военфлот и военный порт на Тихом океане. Несмотря на год основания, первое масштабное боевое участие в военном конфликте флот принял только в 1854 году, во время конфликта с Англией и Францией.

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ИСТОЧНИК KP.RU