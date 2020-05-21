2020-05-21T05:15:22+03:00
Общество

Воспитанный «динозавр» на велосипеде порадовал приморцев

Позитивную поездку по городу засняли на видео
Милана СОКОЛ
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Велосипедист в костюме динозавра заставил очевидцев улыбнутьсяВелосипедист в костюме динозавра заставил очевидцев улыбнутьсяФото: принтскрин видео.
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Необычный поступок жителя Приморья попал на камеру мобильного телефона случайного очевидца. Веселая поездка на велосипеде в костюме динозавра уже разлетелась по интернету, вызвав восторженные комментарии пользователей.

История развернулась накануне в Уссурийске на улице Дзержинского. По обочине ехали два велосипедиста, один в обычной одежде и медицинской маске, а вот другой – в костюме динозавра. Естественно, что необычный участник дорожного движения вызвал интерес к своей персоне.

Веселая поездка на велосипеде в Приморье попала на видео.Видео: Марк Чернослив (Уссурийск) -mark2_che

– «Никакой вирус не подкрадется, спецкостюм идеальный», «Молодец, разнообразил свой досуг на самоизоляции и воздухом подышал, прокатился, погулял», «Он меня на пешеходном переходе пропустил, воспитанный рептилоид», «Где взять такой костюм, кто знает?», «Он сделал мой день», «Как же скучно я живу», «Классно, люблю таких позитивных людей, пардон – динозавров», – шутят пользователи социальных сетей.

Большинство комментаторов с юмором отнеслись к подобной прогулке на велосипеде, отметив, что динозавр изрядно поднял настроение окружающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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