2020-05-22T00:57:39+03:00
Общество

А лето будет? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 22 мая

Местами в регионе сегодня прогнозируются осадки
Кристина ГРИН
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Высоких дневных температур в регионе не ожидается.Высоких дневных температур в регионе не ожидается.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами пройдет небольшой дождь. По данным портала Примпогода, температуры воздуха в крае колеблются в пределах +9 +24 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, но преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного.

Переменная облачность в эту пятницы прогнозируется и в Уссурийске. Вечером, как полагают синоптики, пройдет слабый дождь. Вероятность осадков – 40%. Днем +15 +17 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный.

В Находке сегодня также переменная облачность. Без осадков. дневные температуры в пределах +14 +16 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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