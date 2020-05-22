А лето будет? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 22 мая

22 Май 2020 2020-05-22T00:57:39+03:00

Высоких дневных температур в регионе не ожидается. Фото: Кристина ГРИН

Местами в регионе сегодня прогнозируются осадки

Изменить размер текста: A A

Погода в Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе местами пройдет небольшой дождь. По данным портала Примпогода, температуры воздуха в крае колеблются в пределах +9 +24 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, но преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный до сильного.

Переменная облачность в эту пятницы прогнозируется и в Уссурийске. Вечером, как полагают синоптики, пройдет слабый дождь. Вероятность осадков – 40%. Днем +15 +17 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный.

В Находке сегодня также переменная облачность. Без осадков. дневные температуры в пределах +14 +16 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU