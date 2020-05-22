2020-05-22T02:22:58+03:00
Общество

Новый режим для движения большегрузов ввели в Приморье

Так власти намерены бороться с заторами на пунктах пропуска
Кристина ГРИН
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Губернатор региона уже подписал соответствующее постановление.Губернатор региона уже подписал соответствующее постановление.Фото: Правительство Приморского края
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21 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление об установлении нового режима для большегрузов. Речь о передвижении грузового транспорта – теперь оно будет выстроено так, что скопление на пунктах пропуска будет исключено.

Таким образом, как отмечают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, можно будет усилить контроль за большегрузами и, что важнее, - избежать затора на границе с Китаем.

- Будут установлены знаки, запрещающие стоянку и остановку на 19 километре трассы Уссурийск – Пограничный – Госграница и на 37 километре дороги Раздольное – Хасан. Выставлены посты дорожно-патрульной службы, – отметили в министерстве.

В самой пресс-службе правительства напоминают, что с 20 мая в Приморье приостановлено движение грузовых машин к пунктам пропуска для проезда в Китай. Ограничения будут действовать до 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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