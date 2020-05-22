Новая «уголовка» приморской компании «Окна — Эталон»

22 Май 2020 2020-05-22T02:59:07+03:00

На этот раз руководство фирмы обвиняется в невыплате зарплаты собственным сотрудникам на 5 с лишним миллионов рублей

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Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Окна — Эталон». Компания занималась изготовлением и установкой пластиковых окон. С декабря прошлого года и по сей момент руководство предприятия, как считает следствие, из личной заинтересованности не выплачивало зарплату 53 работникам. Сумма долга перевалила за 5 миллионов рублей.

Идет расследование, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к возмещению ущерба, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, в декабре 2019 года более 50 клиентов компании «Окна — Эталон» пришли в прокуратуру Фрунзенского района, чтобы потребовать возбуждения уголовного дела против предпринимателей, которые принимали заказы на установку пластиковых окон, не имея технической возможности выполнить обязательства. Пострадали более тысячи клиентов. Тогда же в офисах компании прошли обыски и была изъята документация. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Руководство фирмы запустило процедуру ликвидации. Уже в марте текущего года «Окна-Эталон» была признана банкротом и в отношении организации открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU