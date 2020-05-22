Напрямую из Владивостока в Анадырь: S7 Airlines запустила новый рейс

22 Май 2020 2020-05-22T03:24:13+03:00

В столицу Чукотки теперь можно попасть за пять часов

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Международный аэропорт Владивосток сообщил о запуске нового прямого рейса в Анадырь. 22 мая в 7:05 часов в первый беспересадочный рейс в столицу Чукотки из Приморья отправилось современное комфортабельное воздушное судно Airbus A320neo. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания S7 Airlines.

В летнем расписании полеты Владивосток-Анадырь будут выполняться раз в неделю, по пятницам. Вылет из столицы Приморья в 7:05, прилет в столицу Чукотки в 14:10 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 15:25 и приземляется во Владивостоке в 18:45. Время в пути составляет чуть более пяти часов.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Приморья, удобное расписание полетов позволит пассажирам из Анадыря продолжить путешествие с пересадкой в аэропорту Кневичи в другие города России, в том числе в Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.

СПРАВКА:

Анадырь — административный, культурный и экономический центр Чукотского автономного округа. Расположен на берегу Анадырского залива Берингова моря. Население около 16000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU