2020-05-22T04:10:27+03:00
Общество

Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным

Пятеро участников по итогам акции станут обладателями главного приза и получат по 1 000 000 рублей каждый
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Сбербанк и Visa объявляют о совместной акции «Безналичный июнь». Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно.

Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей. По итогам акции пятеро ее участников станут обладателями главного приза и получат по 1 000 000 рублей каждый.

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Безналичная оплата — это не только быстро и удобно, но и наиболее безопасно в текущих условиях. Для многих наших клиентов безналичный образ жизни стал привычен, и для его поддержки мы запускаем акцию "Безналичный июнь": теперь оплата картой, смартфоном или смарт-часами не просто позволяет накопить бонусы СПАСИБО, но и дает шанс выиграть серьезные денежные суммы. Чтобы испытать свою удачу, ничего особенного делать не нужно: достаточно расплачиваться картой и не снимать наличные на протяжении месяца. Чем больше покупок совершит клиент, тем выше его шансы стать одним из победителей акции».

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