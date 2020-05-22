233 протокола на нарушителей режима самоизоляции составлены за сутки в Приморье
За прошедшие сутки, 21 мая, в Приморье административные комиссии и органы правопорядка составили 233 протокола на нарушителей режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Данные были озвучены губернатором края Олегом Кожемяко в Находке на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
Сейчас в проверочных мероприятиях задействовано 38 административных комиссий и более тысячи сотрудников полиции и росгвардейцев.
- Только за последние сутки 155 протоколов направлены в суд, по 60-ти назначен штраф, еще 23 материала по фактам несоблюдения санитарных требований в организациях направлено в Роспотребнадзор, – рассказал губернатор.
Общее число заболевших в Приморье с начала пандемии - 1542 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU