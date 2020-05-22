Ожидание автобуса на четырех остановках Владивостока станет комфортней

22 Май 2020 2020-05-22T06:56:18+03:00

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Четыре новых автобусных павильона пообещала установить на следующей неделе мэрия Владивостока. Удобные, защищенные от дождя и ветра, места для ожидания городского транспорта планируется создать на Можайской, 22, Русской, 52 и 57, а также в районе дома 20в на улице Героев Тихоокеанцев.

Как сообщает управление дорог и благоустройства администрации города, силами подрядных организаций на выбранных площадках уже подготовлены основания под установку объектов.

Помимо этого, новые автобусные остановки появятся на острове Русский. Там смонтируют сразу пять остановочных павильонов в Подножье и на Канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU