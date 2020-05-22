2020-05-22T09:14:54+03:00
Общество

Наказать чиновников, которые согласовали отключение горячей воды во Владивостоке, потребовал губернатор

Выполнить поручение должен мэр столицы Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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Отключения горячей воды на гидравлические испытания начались во Владивостоке 12 маяОтключения горячей воды на гидравлические испытания начались во Владивостоке 12 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Приморья потребовал у мэра Владивостока наказать чиновников, которые согласовали начало проведения гидравлических испытаний теплотрасс и отключение горячей воды, и усилить ремонтные бригады тепловиков. Об этом глава края заявил на селекторном совещании с руководителями коммунальных предприятий и профильных ведомств сегодня, 22 мая, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Как подчеркнул Кожемяко, из-за продления режима самоизоляции гидравлические испытания должны были быть перенесены на июнь.

- Об этом говорилось неоднократно – есть решение оперативного штаба. Однако городом было согласовано начало испытаний на 12 мая. Приморцы находятся на самоизоляции, в напряженном режиме работают больницы, да и погода далеко не теплая. Вы подумали, как люди будут без горячей воды? Ведь не у всех есть титаны, – обратился к руководству города глава региона.

Также губернатор еще раз обратил внимание глав муниципалитетов и коммунальщиков на проведение самих ремонтов теплотрасс.

- Это недопустимо, когда раскапываются километры теплотрасс, отключают на месяцы от воды целые районы, при этом на объектах копаются два-три человека. Еще раз подчеркиваю – если буду такое видеть, руководители лишатся работы, – заявил Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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