2020-05-22T07:48:51+03:00
Общество

Правительство Приморья покинул еще один чиновник

Павел Мезенин предпочел месту в руководстве краем должность заместителя мэра Артема
Константин МИХАЙЛОВ
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Павел Мезенин покинул приморский "белый дом"Павел Мезенин покинул приморский "белый дом"Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Произошли новые изменения в составе правительства Приморского края: с должности директора департамента по координации правоохранительной деятельности уходит Павел Мезенин. Об этом сообщил официальный телеграм-канал руководства края. Мезенин занимал пост с 2018 года. Сегодня чиновник работает в прежнем качестве последний день, а со следующей недели начнет работу уже как заместитель главы Артема.

— В связи с этим поздравляем Вячеслава Квона с усилением команды опытным и профессиональным управленцем, — говорится в сообщении на телеграм-канале.

Два дня назад стало известно об уходе на новое место работы первого заместителя руководителя аппарата регионального правительства Павла Ясевича. Он отправится на Камчатку. Должность, которую займет чиновник пока не озвучена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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