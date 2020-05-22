2020-05-22T08:43:55+03:00
Общество

280 тысяч рублей присвоил торговый агент из Уссурийска

Афера потянула на уголовное дело о хищении в крупном размере
Никита СЕРГЕЕВ
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Торговый агент из Уссурийска может получить до 6 лет лишения свободыТорговый агент из Уссурийска может получить до 6 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Уссурийска пойдет под суд за присвоение денежных средств в крупном размере. С июля по ноябрь 2018 года мужчина, работавший торговым агентом, присваивал деньги, полученные от заказчиков, за поставленный товар. Меньше чем за полгода ловкий агент стащил более 280 тысяч рублей.

Теперь Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере».

Потерпевшими заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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