280 тысяч рублей присвоил торговый агент из Уссурийска

22 Май 2020 2020-05-22T08:43:55+03:00

Торговый агент из Уссурийска может получить до 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Афера потянула на уголовное дело о хищении в крупном размере

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Житель Уссурийска пойдет под суд за присвоение денежных средств в крупном размере. С июля по ноябрь 2018 года мужчина, работавший торговым агентом, присваивал деньги, полученные от заказчиков, за поставленный товар. Меньше чем за полгода ловкий агент стащил более 280 тысяч рублей.

Теперь Уссурийский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере».

Потерпевшими заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU