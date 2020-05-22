Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке
На улице Добровольского в столице Приморья нетрезвый гражданин несколько раз выстрелил из ружья в автомобиль Toyota Camry. После чего сел в машину Toyota Corolla золотистого цвета и скрылся. Ориентировку с приметами подозреваемого получили наружные наряды городской полиции. Инспекторы ДПС обнаружили и остановили разыскиваемый автомобиль на той же самой улице.
У сидевшего за рулем мужчины не оказалось никаких документов, а при осмотре машины было обнаружено гладкоствольное охотничье ружье «Сайга». Проходить освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался. Когда полицейские пересадили задержанного в салон служебного автомобиля ДПС и начали составлять административные материалы, он повел себя неадекватно: повредил в машине полиции видеорегистратор и лобовое стекло. Уже в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку и выяснилось, что 29-летний местный житель был ранее судим.
На буйного любителя пострелять составили административный материал за отказ от освидетельствования на алкоголь, а также завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Устанавливается ущерб, причиненный владельцам транспортных средств в результате противоправных действий фигуранта. Правоохранители проводят следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
На улице Добровольского во Владивостоке мужчина несколько раз выстрелил в машину.Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по городу Владивостоку
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU