Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке

22 Май 2020 2020-05-22T10:15:18+03:00

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На улице Добровольского в столице Приморья нетрезвый гражданин несколько раз выстрелил из ружья в автомобиль Toyota Camry. После чего сел в машину Toyota Corolla золотистого цвета и скрылся. Ориентировку с приметами подозреваемого получили наружные наряды городской полиции. Инспекторы ДПС обнаружили и остановили разыскиваемый автомобиль на той же самой улице.

У сидевшего за рулем мужчины не оказалось никаких документов, а при осмотре машины было обнаружено гладкоствольное охотничье ружье «Сайга». Проходить освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался. Когда полицейские пересадили задержанного в салон служебного автомобиля ДПС и начали составлять административные материалы, он повел себя неадекватно: повредил в машине полиции видеорегистратор и лобовое стекло. Уже в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку и выяснилось, что 29-летний местный житель был ранее судим.

На буйного любителя пострелять составили административный материал за отказ от освидетельствования на алкоголь, а также завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Устанавливается ущерб, причиненный владельцам транспортных средств в результате противоправных действий фигуранта. Правоохранители проводят следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780508" frameborder="0"></iframe> На улице Добровольского во Владивостоке мужчина несколько раз выстрелил в машину.Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по городу Владивостоку

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