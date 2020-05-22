2020-05-22T10:15:18+03:00
Общество

Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке

Пьяный стрелок попытался скрыться на машине, но был задержан полицией
Никита СЕРГЕЕВ
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На мужчину, расстрелявшего автомобиль, заведено уголовное дело. Скриншот видео пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку.На мужчину, расстрелявшего автомобиль, заведено уголовное дело. Скриншот видео пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку.
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На улице Добровольского в столице Приморья нетрезвый гражданин несколько раз выстрелил из ружья в автомобиль Toyota Camry. После чего сел в машину Toyota Corolla золотистого цвета и скрылся. Ориентировку с приметами подозреваемого получили наружные наряды городской полиции. Инспекторы ДПС обнаружили и остановили разыскиваемый автомобиль на той же самой улице.

У сидевшего за рулем мужчины не оказалось никаких документов, а при осмотре машины было обнаружено гладкоствольное охотничье ружье «Сайга». Проходить освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался. Когда полицейские пересадили задержанного в салон служебного автомобиля ДПС и начали составлять административные материалы, он повел себя неадекватно: повредил в машине полиции видеорегистратор и лобовое стекло. Уже в отделе полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку и выяснилось, что 29-летний местный житель был ранее судим.

На буйного любителя пострелять составили административный материал за отказ от освидетельствования на алкоголь, а также завели уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Устанавливается ущерб, причиненный владельцам транспортных средств в результате противоправных действий фигуранта. Правоохранители проводят следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

На улице Добровольского во Владивостоке мужчина несколько раз выстрелил в машину.Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по городу Владивостоку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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