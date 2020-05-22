2020-05-22T10:47:31+03:00
Общество

Еще один антиковидный госпиталь открыли в Приморье

Медучреждение расположилось в одном из корпусов туберкулезного диспансера Находки
Константин МИХАЙЛОВ
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Здание, отданное под госпиталь для борьбы c COVID-19. Фото: сайт правительства ПриморьяЗдание, отданное под госпиталь для борьбы c COVID-19. Фото: сайт правительства Приморья
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В Приморье появился еще один госпиталь для борьбы c COVID-19. Лечебное учреждение на 60 коек открыли сегодня, 22 мая, в Находке. Под него выделено одно из зданий туберкулезного диспансера. Были оперативно выполнены ремонтные работы, после чего там установили кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

— Открытие этого корпуса даст возможность с понедельника полностью перейти на стационарное лечение. Это позволит уменьшить рост заболеваемости, стабилизировать ситуацию в Находке. На сегодняшний день нам удалось снизить коэффициент распространения заболевания в крае с 1,3 до единицы. Если мы удержим его в течение нескольких дней, то Роспотребнадзор даст разрешения на первый этап — частичное снятие ограничений, — заявил губернатор Приморья, посетивший новый госпиталь.

Корпус имеет отдельные входы для персонала и для пациентов. Также есть и аварийные выходы. В медблоке разграничены «чистые» и «грязные» зоны. Сотрудники перемещаются внутри здания согласно установленному порядку. Биться с коронавирусом в госпитале будут врачи и медсестры Находкинской городской больницы и тубдиспансера. Некоторые медсестры горбольницы вызвались трудиться добровольцами.

Медучреждение предназначено для лечения пациентов со средней степенью тяжести заболевания. Их будут направляться в Находку по маршрутизации из самой Находки, а также Партизанского района, Лазовского округа, Большого Камня и Фокино.

Сайт правительства Приморья сообщает, что пациентов корпуса больницы, переделанного под госпиталь, рассредоточили по другим корпусам медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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