Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия

23 Май 2020 2020-05-23T03:47:32+03:00

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22 мая Международная федерация бадминтона (BWF) сообщила, Международный турнир по бадминтону Russian Open во Владивостоке не состоится. Масштабное мероприятие должно было пройти с 7 по 12 июля. В начале апреля из-за ситуации с коронавирусом сроки турнира были перенесены на неопределенный срок. И вот теперь федерация решила вообще отменить соревнование в этом году.

В общей сложности BWF отменила уже 10 турниров. Первым международным турниром после нормализации ситуации с пандемией должны стать соревнования Хайдарабаде (Индия). Они запланированы на период с 11 по 16 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU