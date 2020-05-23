Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня

23 Май 2020 2020-05-23T04:02:40+03:00

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Сегодня, 23 мая, мэрия Владивостока ввела ограничения для движения транспорта на Корабельной набережной. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с работами по подключению строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора к сетям бытовой канализации.

Отдел организации дорожного движения городской администрации проинформировал, что для производства земляных работ временно будет закрыто движение на участке, ведущем к улице Семеновский. На противоположной стороне дороги в связи с этим будет организовано реверсивное движение, которое будет действовать на участке от Береговой, 2 до Корабельной Набережной, 1а.

Временная схема введена до 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU