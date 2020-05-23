2020-05-23T04:29:04+03:00
Общество

2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.

В рамках программы помощи Дальнему Востоку защитные средства предоставил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики
Константин МИХАЙЛОВ
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Защитные костюмы от ФРДВ. Фото: сайт правительства Приморского краяЗащитные костюмы от ФРДВ. Фото: сайт правительства Приморского края
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В Приморье край прибыла очередная крупная партия защитных костюмов для врачей. 2300 комплектов доставил в край Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в рамках программы помощи Дальнему Востоку.

Всего же макрорегион получит более 70 тысяч комплектов, которые через Владивосток в регионы ДФО направятся автомобильным и воздушным транспортом, как дополнение к ранее осуществленным поставкам.

Помимо Приморского края защитные костюмы получат:

17,6 тысячи штук передается в Хабаровский край.

14,7 тысячи штук — в Республику Саха (Якутия).

11,3 тысячи штук — в Бурятию.

7,2 тысячи штук — в Амурскую область.

6,5 тысячи штук — в Сахалинскую область.

5 тысяч штук — на Камчатку.

4 тысяч штук — в Еврейскую автономную область.

3,3 тысячи штук — в Забайкалье

640 штук — на Чукотку.

— Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства организуют помощь Дальнему Востоку по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для организации дополнительных поставок задействуются внебюджетные источники. Поставки медицинских средств и оборудования осуществляются по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики при содействии неравнодушных представителей бизнеса, — сообщил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба ФРДВ, в финансировании закупок также участвуют более двух десятков организаций, среди которых: ВЭБ. РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и ряд других компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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