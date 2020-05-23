«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
42-летний житель Владивостока обратился в полицию с заявлением, что с его банковских карт были украдены деньги. Как выяснили полицейские, ранее мужчина потерял кошелек, в котором кроме налички находились и кредитные карты. На следующий день после потери на мобильный телефон гражданина пришло СМС-сообщение о списании денежных средств за совершение покупки. Кто-то воспользовался кредиткой в магазине на улице Адмирала Угрюмова, закупившись за чужой счет более чем на 14 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили личность вора и задержали 19-летнего, ранее судимого, жителя Владивостока. В отделе полиции он признался, что нашел кошелек и воспользовался банковскими картами.
Возбуждено уголовное дело по пунку «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». По этой статье можно попасть за решетку на срок до шести лет. Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
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ИСТОЧНИК KP.RU