Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
Масштабный пожар произошел в поселке Заводской на улице Ленина вечером 22 мая. Горел спортивный комплекс, известный каждому местному жителю.
Как сообщает пресс-служба МЧС Приморья, звонок о пожаре поступил в пожарно-спасательную службу Артемовского городского округа в 21:35. Уже спустя 3 минуты на место пожара прибыли первые пожарные расчеты, которые в ходе разведки выяснили, что горит крыша двухэтажного административного здания. В 21:55 пожар был локализован, а в 23:30 потушен.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушили огонь 13 человек личного состава и 5 единиц техники.
По данным спасателей в результате пожара никто не пострадал.
22 мая вечером в поселке Заводской загорелся спортивный комплекс.Видео инстаграм-паблик dpskontrol125rus
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