Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья

23 Май 2020 2020-05-23T05:34:36+03:00

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Масштабный пожар произошел в поселке Заводской на улице Ленина вечером 22 мая. Горел спортивный комплекс, известный каждому местному жителю.

Как сообщает пресс-служба МЧС Приморья, звонок о пожаре поступил в пожарно-спасательную службу Артемовского городского округа в 21:35. Уже спустя 3 минуты на место пожара прибыли первые пожарные расчеты, которые в ходе разведки выяснили, что горит крыша двухэтажного административного здания. В 21:55 пожар был локализован, а в 23:30 потушен.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушили огонь 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

По данным спасателей в результате пожара никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780716" frameborder="0"></iframe> 22 мая вечером в поселке Заводской загорелся спортивный комплекс.Видео инстаграм-паблик dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU