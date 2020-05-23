2020-05-23T06:24:35+03:00
Общество

Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Солевей-Ключ»

По предварительным данным, есть жертвы
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: инстаграм-паблик dps_vlФото: инстаграм-паблик dps_vl
Изменить размер текста:

Тяжелая буровая машина перевернулась сегодня утром недалеко от «Соловей-Ключа» в Надеждинском районе Приморского края. Как сообщил инстаграм-паблик dps_vl, есть жертвы — погиб один человек.

Вероятнее всего на крутом повороте произошло смещение груза, который вез автомобиль, что привело к полному перевороту ЗИЛ-131. Предположительно машина принадлежит местной компании «Артембурвод».

На месте аварии Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

На месте аварииФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае
Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Солевей-Ключ»
Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.
Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня
Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия
Прокуратура в Приморье проверяет автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
Еще двое сотрудников Медцентра ДВФУ заболели коронавирусом
Еще один антиковидный госпиталь открыли в Приморье
Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке
Жительница Владивостока, выбросившая ребенка с 8 этажа, освобождена от уголовного наказания
280 тысяч рублей присвоил торговый агент из Уссурийска
Я за юмор: «Супермен» из Уссурийска рассказал, зачем катался на крыше авто
Темп прироста в Приморье по-прежнему высокий: в крае 47 новых случаев COVID-19
Правительство Приморья покинул еще один чиновник
Наказать чиновников, которые согласовали отключение горячей воды во Владивостоке, потребовал губернатор
Ожидание автобуса на четырех остановках Владивостока станет комфортней
Погода на выходных огорчит приморцев
233 протокола на нарушителей режима самоизоляции составлены за сутки в Приморье
Видео задержания браконьера представила «Земля леопарда»
Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным
Маршрут электробусов сообщила мэрия Владивостока
Напрямую из Владивостока в Анадырь: S7 Airlines запустила новый рейс
Новая «уголовка» приморской компании «Окна — Эталон»
Новый режим для движения большегрузов ввели в Приморье
А лето будет? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 22 мая