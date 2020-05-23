Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Солевей-Ключ»

23 Май 2020 2020-05-23T06:24:35+03:00

По предварительным данным, есть жертвы

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Тяжелая буровая машина перевернулась сегодня утром недалеко от «Соловей-Ключа» в Надеждинском районе Приморского края. Как сообщил инстаграм-паблик dps_vl, есть жертвы — погиб один человек.

Вероятнее всего на крутом повороте произошло смещение груза, который вез автомобиль, что привело к полному перевороту ЗИЛ-131. Предположительно машина принадлежит местной компании «Артембурвод».

На месте аварииФото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU