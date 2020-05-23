COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае

23 Май 2020 2020-05-23T06:38:24+03:00

Как считает губернатор, регион находится в шаге от начала отмены ограничений

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Еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки выявлено в Приморье. Данные приведены на очередном заседании регионального оперативного штаба в субботу, 23 мая. Это заседание губернатор Олег Кожемяко провел в Партизанске.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская доложил, что всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1595 случаев заражения COVID-19.

— Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить, — обозначила она.

По мнению губернатора, Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений и общая задача сейчас — не допустить всплеска заболеваемости.

— Совместными усилиями удается добиться стабилизации эпидситуации. Поэтому так важно за эти дни не допустить скачка заболеваемости, чтобы вся наша работа не оказалась напрасной, — заявил Олег Кожемяко.

Он также сообщил, что потери экономики Приморья из-за коронавируса уже составили 3,2 миллиарда рублей.

— Даже при переходе на «нормальные рельсы», мы сразу не «выпрыгнем» на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может, это жизненная необходимость, чтобы количество заболевших снижалось, — подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU