Погружение «Витязя-Д» на дно Марианской впадины, буксир «Фотий Крылов» и торжественная встреча во Владивостоке

23 Май 2020 2020-05-23T08:56:14+03:00

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Спасательный буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» вернулся из дальнего похода во Владивосток. Экипажу устроили торжественную встречу. Экспедиция, которая работала на борту буксира, провела демонстрационный эксперимент по погружению на дно Марианской впадины автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д».

Уникальный аппарат «Витязь-Д». Фото: сайт Министерства обороны

«Витязь» достиг дна Марианской впадины 8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени. Датчики зафиксировали глубину 10028 метров. Аппарат доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Также экспедицией в акваториях Японского и Филлипинского морей проведены испытательные погружения аппарата на глубины 2400 и 5200 метров. Продолжительность похода «Фотия Крылова» составила 29 суток — пройдено более 5200 морских миль.

В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале в районе Корабельной набережной прошло общее построение экипажей соединения кораблей ТОФ, экипажа СБС «Фотий Крылов» и специалистов, обеспечивавших рекордное погружение.

Участники экспедиции и встречающие. Фото: сайт Министерства обороны

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ИСТОЧНИК KP.RU