30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города
Выездное совещание на причале № 30 устроила мэрия Владивостока. Возглавлял собрание глава города Олег Гуменюк. Обсуждали благоустройство этой территории.
Участниками совещания также стали представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федерального агентства морского и речного транспорта, автоматизированного диспетчерского центра, управления транспорта администрации города и компании «Танира», которая занимается морскими пассажирскими перевозками.
— Перед нами стоит задача освободить участок, на котором сейчас стоит вокзал, и открыть прибрежную полосу для организации красивой прогулочной зоны, — сказал Олег Гуменюк.
Он пообещал оказать всем задействованным специалистам максимальную поддержку и заявил, что причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока.
Завершилось совещание высадкой на 30-м причале нескольких голубых елей. Как участники решили ознаменовать начало большой работы по созданию нового городского общественного пространства.
Возможно, 30-й причал Владивостока будет выглядеть так. Фото: сайт администрации Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU