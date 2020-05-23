30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города

23 Май 2020 2020-05-23T09:38:13+03:00

Чиновники решили выйти из кабинетов, чтобы осмотреть фронт работ на месте. Фото: сайт администрации Владивостока

Представители городской администрации и организаций, которые будут участвовать в благоустройстве территории, провели совещание прямо на берегу моря

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Выездное совещание на причале № 30 устроила мэрия Владивостока. Возглавлял собрание глава города Олег Гуменюк. Обсуждали благоустройство этой территории.

Участниками совещания также стали представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федерального агентства морского и речного транспорта, автоматизированного диспетчерского центра, управления транспорта администрации города и компании «Танира», которая занимается морскими пассажирскими перевозками.

— Перед нами стоит задача освободить участок, на котором сейчас стоит вокзал, и открыть прибрежную полосу для организации красивой прогулочной зоны, — сказал Олег Гуменюк.

Он пообещал оказать всем задействованным специалистам максимальную поддержку и заявил, что причал должен стать еще одной визитной карточкой Владивостока.

Завершилось совещание высадкой на 30-м причале нескольких голубых елей. Как участники решили ознаменовать начало большой работы по созданию нового городского общественного пространства.

Возможно, 30-й причал Владивостока будет выглядеть так. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU