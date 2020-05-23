Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье

23 Май 2020 2020-05-23T10:41:30+03:00

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Подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в Приморье в ближайшие сутки, поручил руководителям городов и районов региона губернатор края Олег Кожемяко. Поручение было дано в ходе селекторного совещания.

— Главам районов нужно принять все меры, чтобы последствия от непогоды были минимальными. Главное — чтобы не пострадали люди. Все возникающие аварийные ситуации требуется устранять в кратчайшие сроки, задействуйте пожарные части, МЧС, — сказал Олег Кожемяко.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 24 мая, в Приморье пройдут сильные дожди. Ночью 25 мая дождь станет еще интенсивней. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, резкий подъём уровня воды в реках до 50-150 сантиметров. Также ожидается выпадение до 25 мм осадков менее чем за 12 часов. Особо метеорологи отметили Хасанский, Шкотовский районы, Лазовский округ и Находка.

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ИСТОЧНИК KP.RU