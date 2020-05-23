2020-05-23T10:41:30+03:00
Общество

Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье

Поручение приготовиться к непогоде дал местным руководителям губернатор края
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сильные дожди ожидаются в ПриморьеСильные дожди ожидаются в ПриморьеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в Приморье в ближайшие сутки, поручил руководителям городов и районов региона губернатор края Олег Кожемяко. Поручение было дано в ходе селекторного совещания.

— Главам районов нужно принять все меры, чтобы последствия от непогоды были минимальными. Главное — чтобы не пострадали люди. Все возникающие аварийные ситуации требуется устранять в кратчайшие сроки, задействуйте пожарные части, МЧС, — сказал Олег Кожемяко.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 24 мая, в Приморье пройдут сильные дожди. Ночью 25 мая дождь станет еще интенсивней. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, резкий подъём уровня воды в реках до 50-150 сантиметров. Также ожидается выпадение до 25 мм осадков менее чем за 12 часов. Особо метеорологи отметили Хасанский, Шкотовский районы, Лазовский округ и Находка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артемовский дебошир ударил полицейского и пойдет по статье
Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье
30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города
Погружение «Витязя-Д» на дно Марианской впадины, буксир «Фотий Крылов» и торжественная встреча во Владивостоке
COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае
Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Солевей-Ключ»
Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.
Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня
Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия