Артемовский дебошир ударил полицейского и пойдет по статье

23 Май 2020 2020-05-23T11:34:31+03:00

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25-летний пьяный житель Артема ударил одного из полицейских, приехавших по вызову. Стражи порядка отправились на улицу Шишкина после поступившего в дежурную часть звонка. Когда наряд патрульно-постовой службы полиции вошел в квартиру, из которой звонили, и попытался выяснить что случилось, нетрезвые люди, находившиеся в помещении, повели себя агрессивно. В адрес полицейских посыпалась нецензурная брань. Пытаясь спровоцировать драку, один из мужчин нанес удар человеку в форме. Дебоширы были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств.

На менее активного задержанного был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Суд назначил ему административный арест. А вот второму хулигану придется отвечать уже по уголовной статье. За применение насилия в отношении представителя власти мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU